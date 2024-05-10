В Брянской области сбили три дрона ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Дроны были сбиты дежурными средствами ПВО над Трубчевским районом. При этом никто не пострадал. Разрушений не было. На место происшествия выехали оперативные службы.

До этого украинские военные совершили обстрел села Лемешовка Севского района. В результате обстрела получили повреждения два жилых домовладения и два легковых автомобиля.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

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