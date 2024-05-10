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Дачникам рассказали, что делать во время магнитных бурь

Во время магнитных бурь дачникам порекомендовали снизить темп работ

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Во время магнитных бурь рекомендуется дачникам снизить темп работы на участках, а спортсменам перейти на умеренные тренировки. Об этом заявил https://ria.ru/РИА Новости главный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Согласно сообщению руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачёва, 8 мая произошла сильная вспышка на Солнце класса X 1.0, и выброс плазмы направляется к Земле, что может вызвать сильные магнитные бури уровня G3 в выходные.

По словам Тяжельникова, магнитные бури могут негативно повлиять на здоровье людей с сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями, а также на пожилых людей.

Даже у здоровых людей в эти дни могут возникнуть различные неприятные симптомы, такие как головная боль, тошнота, головокружение, усталость, изменение настроения, нарушение сна и боли в мышцах и суставах.

Рекомендации специалиста включают в себя снижение физических и эмоциональных нагрузок, умеренные тренировки для спортсменов и снижение темпа работы для дачников. Он также подчеркнул важность полноценного отдыха, проведения времени на свежем воздухе и следование рекомендациям лечащего врача для людей с хроническими заболеваниями. Пожилым людям рекомендуется особенно внимательно следить за своим здоровьем, соблюдать режим дня, правильно питаться и регулярно контролировать артериальное давление.

Ранее россиян предупредили о приближении Солнца к пику активности.

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