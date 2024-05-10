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В Берлине задержали десять человек на акциях 9 Мая

Bild сообщило о десяти задержанных на акциях, посвященных Дню Победы в Берлине

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Захари Шойрер/РИА Новости

На акциях к 9 Мая в Берлине задержаны десять человек. Об этом пишет Bild.

Поводом для задержаний стало не само празднование, а используемая символика и оскорбление полицейских. На акциях в Берлине запрещалось использование георгиевских ленточек, российских флагов, униформы и использование символики СВО. Флаги СССР и ГДР использовалось разрешалось.

В акциях ко Дню Победу в Берлине приняли участие байкеры из группы «Ночные волки», лидер которых присутствовал на инаугурации президента России Владимира Путина 7 мая. Мотоциклисты возложили венок из красных гвоздик к мемориалу памяти героев Великой Отечественной войны и позировали с транспарантами. Также в памятных акциях приняли участие последний генсек ЦК СЕПГ и председатель Госсовета ГДР Эгон Кренц.

До этого запрос в Google о Дне Победы стал самым популярным на Украине 9 мая.

Ранее украинские хакеры взломали одну из платформ для трансляции ТВ-каналов в Крыму 9 Мая.

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