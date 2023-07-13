Месяц после взрыва. Как сейчас выглядит Каховская ГЭС

В ночь на 6 июня задвижки дамбы Каховской ГЭС были разрушены, после чего начался неконтролируемый сброс воды. Катастрофическое наводнение затронуло 600 квадратных километров: в зону затопления попали более 50 населенных пунктов Херсонской области. Российские и украинские власти обвиняют в разрушении плотины друг друга. Известно о 55 погибших. Число госпитализированных из зоны ЧС достигло 154.
К настоящему моменту водохранилище в районе электростанции почти полностью обмелело. В самом Днепре уровень воды тоже резко упал, что привело к гибели рыб. Мертвых обитателей реки выносит на берега. Около 6,4 тысячи жилых домов, в частности – в Алешках и Голой Пристани, остаются затопленными по сей день. Из 16,6 тысячи домов вода уже ушла.
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