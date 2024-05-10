Часть ВС ФРГ перейдет под командование НАТО

Министр обороны ФРГ Борис Писториус анонсировал переход части Вооруженных сил страны под командование НАТО. Его слова приводит EADaily.

«Со следующего года большинство наших военных перейдет под командование НАТО. И примерно 35 тысяч из них будут иметь два высших уровня готовности», — заявил чиновник в университете Хопкинса.

Целью этой меры называется демонстрация России и лично президенту РФ Владимиру Путину приверженность Германии защите союзников «от Крайнего Севера до Балкан, от Балтийского моря до Средиземного моря».

До этого генсек НАТО заявилё, что Украина не просила вводить западные войска в страну.

После разгрома нацистской Германии у ФРГ не было собственных вооруженных сил на протяжении 10 лет. Они появились 7 июня 1955 года после подписания соглашений в Париже в 1954 году и вступления ФРГ в НАТО 6 мая 1955 года. При этом в Конституции страны до 1994 года было запрещено использование ВС страны за пределами Германии.

Ранее Франция впервые передала под командование НАТО свой авианосец Шарль де Голль.