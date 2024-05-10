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На Украине могут запустить процедуру блокировки счетов уклонистов

Депутат Осадчук рассказал, что на Украине планируют блокировку счетов уклонистов

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«РИА Новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «РИА Новости»

Депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук объявил о возможном введении процедуры блокировки счетов уклонистов и наложения взысканий на их имущество. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что штрафы за нарушение военного учета были предусмотрены законодательством ранее, однако новым законом они были значительно увеличены.

По оценке парламентария, могут возникнуть ситуации, когда граждане не смогут оплатить штрафы из-за отсутствия денег или нежелания это делать.

В таких случаях будет активирована процедура исполнительного производства для блокировки счетов и наложения взысканий на их имущество.

Новый закон может вступить в силу к концу мая.

До этого секретарь оборонного комитета Верховной рады Украины Роман Костенко объяснил очереди в ТЦК не наплывом добровольцев, а проверками данных.

«Сейчас пришли в ТЦК, в основном, обновлять данные, имеющие бронь или какие-то вопросы по здоровью, которые уверены, что они практически не будут призваны», – объяснил он.

При этом чиновник отметил, что недавнее появление электронного кабинета поможет сократить очереди, поскольку граждане станут регистрировать свои данные самостоятельно.

Ранее сообщалось, что закон о демобилизации на Украине вряд ли будет принят раньше 2025 года.

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