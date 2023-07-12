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Звезда «Форсажа» и «Обители Зла». Мишель Родригес — 45

Американская актриса Мишель Родригес отмечает 45-летие

Голливудская актриса Мишель Родригес родилась 12 июля 1978 года в Техасе в семье отца-пуэрториканца и матери-доминиканки. В 17 лет Мишель бросила школу, но затем все же получила диплом и захотела начать карьеру в шоу-бизнесе.

Первое время девушка играла в массовке, пока однажды не увидела объявление о кастинге в независимый фильм «Женский бой». Родригес обошла сотни претенденток на главную роль и сыграла яростную девочку-боксера, получив признание зрителей и критиков.

Режиссеры стали приглашать ее в высокобюджетные картины: она сыграла в серии боевиков «Форсаж», «Обитель Зла», «S.W.A.T.: Спецназ города ангелов», «Мачете», а также в одном из самых кассовых фильмов в истории — «Аватаре» Джеймса Кэмерона. Зрителям телесериалов Родригес запомнилась ролью жесткого полицейского Аны-Люсии Кортес в первом и втором сезонах «Остаться в живых».

В 2002 году девушка вошла в список 100 самых сексуальных женщин по версии журнала Maxim. Актриса продолжает сниматься в кино, на ее счету более 50 картин.

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