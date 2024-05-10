В двух регионах на Украине произошли взрывы

В Николаевской области на Украине произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Общественные новости».

Информацию подтвердил глава городской военной администрации Снигиревки Иван Кухта.

Также сообщается о серии взрывов в Харьковской области.

В Харьковской и Николаевской областях воздушную тревогу объявили в 2:16 и 2:38 по мск. Также Воздушная тревога звучит в Полтавской, Сумской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях Украины. Краткое время воздушная тревога также действовала в Одесской области Украины. Также ее распространяют на контролируемые Киевом части ДНР, Запорожской и Херсонской областей Украины.

До этого в Николаеве был поврежден объект системы отопления.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.