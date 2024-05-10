Беспилотники атаковали НПЗ в Калужской области

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных Сил Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в Калужской области. Об этом пишет Telegram-канал Shot со ссылкой на сообщения местных жителей.

В районе «Первого завода» слышны были звуки взрывов, предположительно, действовала система противовоздушной обороны (ПВО).

По словам очевидцев, около часа ночи в Дзержинском районе прогремели несколько мощных взрывов возле станции Полотняный завод.

Жители рассказывают, что ранее они слышали характерные шумы от проходивших БПЛА, а затем заметили возгорание и дым около местной нефтебазы.

На данный момент официальной информации нет, сообщений о пострадавших также не поступало.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.