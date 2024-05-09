Без парадов и «Бессмертного полка»: как бывший СССР отмечает День Победы На Красной площади состоится военный парад в честь 79-го Дня Победы

Россия собирает гостей на празднование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Как ожидается, на традиционный парад прибудут восемь иностранных лидеров, в том числе главы пяти бывших республик СССР. Однако отмечать День Победы на постсоветском пространстве будут далеко не все. Несколько государств перенесли праздник на 8 мая для борьбы с «российским влиянием», а 9 мая будут отмечать День Европы. Что происходит с Днем Победы в некогда дружественных республиках Советского Союза — в материале «Газеты.Ru».

Гости праздника в России

В этом году 9 Мая в России традиционно будет праздноваться по всей стране. В Москве глава государства и другие официальные лица утром проведут церемонию возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата, а затем отправятся на военный парад на Красной площади. Как заявили в Кремле, мероприятие посетят и иностранные гости.

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Парад Победы посетят лидеры восьми государств — Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Кубы, Лаоса и Республики Гвинея-Бисау. Он отдельно отмечал, что главы Азербайджана и Армении не смогут присутствовать на мероприятии. Ушаков подчеркнул, что приглашения получили представители дружественных стран.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян впоследствии подтвердил, что не останется на Парад, хотя прибыл в Москву накануне для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он объяснил свое решение тем, что посещал шествие в 2023 году. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет из-за проведения в Баку торжественных мероприятий в честь Гейдара Алиева — первого главы республики.

Традиционное шествие «Бессмертный полк» в России в 2024 году, как и годом ранее, не будут проводить в очном формате из соображений безопасности. Акция пройдет с 1 по 12 мая в нескольких форматах, в том числе онлайн-шествия — фото героев Великой Отечественной войны будут транслировать на различных платформах в Сети и экранах в городах.

close Автономная пусковая установка ПГРК «Ярс» на генеральной репетиции военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 5 мая 2024 года Генеральная репетиция парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 5 мая 2024 года Танк Т-34-85 (на первом плане) на генеральной репетиции военного парада на Красной площади в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне Штурмовики Су-25 на генеральной репетиции воздушной части военного парада в честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, 5 мая 2024 года Генеральная репетиция парада, посвященного 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 5 мая 2024 года Полную галерею можно посмотреть

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Белорусская память

Празднование Дня Победы в Белоруссии практически ничем не отличается от российского. В разных городах состоятся церемонии возложения цветов в память о погибших и героях, пройдут концерты и выставки военной техники, будут развернуты полевые кухни с солдатской едой. Планируются и выступления военных оркестров.

Военного парада в Минске в этом году не будет. Его решено провести в День Независимости республики — 3 июля. Тем не менее, традиционный вечерний салют, который состоится и в Москве, отменять не стали. После Парада в Москве президент Белоруссии Александр Лукашенко вернется в Минск, чтобы принять участие в торжествах в республике.

Украинский День Европы

На Украине ситуация обратная: в конце мая 2023 года Верховная рада окончательно отказалась от празднования Дня Победы 9 мая, который до этого момента условно сохранялся под названием День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Постепенный отход от 9 Мая сопровождался и изменением законодательства: с 2015 года праздник отмечается без использования советской символики и термина «Великая Отечественная война».

С 2023 года, по решению украинского парламента, страна празднует День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая — на европейский манер. По плану этот день должен быть выходным, но на Украине действует военное положение на фоне российской военной операции, поэтому он останется рабочим. Никаких массовых мероприятий не планируется. 9 мая украинцы отмечают День Европы в знак того, что народ республики солидарен с Евросоюзом и находится на пути к евроинтеграции.

«9 мая будет День Европы — нашей союзницы. Которая никогда не называет Украину «вымышленным» или «искусственным» образованием. И которая дает нам свое оружие, чтобы мы могли защитить себя и ее — нашу Европу», — говорил украинский президент Владимир Зеленский.

Прибалтийская отмена

Схожая ситуация наблюдается в Латвии, Литве и Эстонии. С началом военных действий на Украине празднование Дня Победы, как это делают в России, попало под запрет. В частности, это касается ношения георгиевских лент. Не планируется в странах Балтии и мероприятий, посвященных 9 Мая. Официально в этих странах отмечают День Европы.

В прошлом году все церемонии также попали под запрет, но жителям республик удалось возложить цветы к оставшимся мемориалам, посвященным советским воинам. Здесь, как и на Украине, ведется борьба с монументами, связанными с СССР и Красной Армией. Советский Союз нынешнее руководство балтийских стран считает «оккупантом», обвиняя его в начале Второй мировой войны.

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Молдавская двойственность

В соседней Молдавии же собираются отмечать и День Победы, и День Европы. Правительство республики проводит курс на евроинтеграцию, собираясь приурочить референдум по вступлению в Евросоюз к осенним президентским выборам. Однако пока от 9 Мая в Кишиневе официально не отказываются, хотя никаких военных парадов в этот день не планируют.

В стране пройдет серия праздничных мероприятий — марши и возложения цветов. А День Европы будет сосредоточен на обсуждении проектов, реализованных Молдавией с помощью европейских партнеров.

С 2023 года на рассмотрении молдавского парламента находится проект о переименовании Дня Победы в День памяти и примирения в память о погибших во Второй мировой войне. Сам праздник предлагается перенести на 8 мая, чтобы отмечать окончание войны вместе с другими странами Европы.

Грузинское разделение

Продолжают отмечать День Победы и в Грузии, но обычно без военных парадов и масштабных шествий. Обычно праздник заключается в чествовании оставшихся ветеранов Великой Отечественной войны. Отдельные группы граждан проводят мероприятия: сталинисты, например, призывают к восстановлению памятника Иосифу Сталину в городе Гори.

Советская символика в стране запрещена, а оппозиция последовательно призывает к переносу Дня Победы на 8 мая на европейский манер. Пока власти республики не поддерживают это предложение. Впрочем, не обходит стороной Грузия и День Европы, отмечая его вместе с 9 Мая.

Азиатская общность

В Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Узбекистане и Туркменистане ситуация с Днем Победы близка к российской. Выделяется тут лишь Узбекистан, где празднуется День памяти и почестей 8 мая.

Что касается остальных стран, День Победы отмечается 9 мая, идут массовые праздничные мероприятия, а лидеры государств — частые гости на Параде в Москве. В этом году, как ожидается, в самих странах военных парадов и очных акций «Бессмертного полка» не будет.

В Казахстане от шествий отказались под предлогом неспокойной обстановки в мире, а в Киргизии отказ объяснили повышенными мерами безопасности. Узбекистан 8 мая провел показательные марши воинских частей, выступление Почетного караула и мастеров рукопашного боя, а также музыкальные мероприятия с участием военного оркестра.

Кавказская проблема

9 Мая остается праздником для Азербайджана и Армении. В Баку — День Победы над фашизмом, параллельно проходят и памятные мероприятия по случаю 101-летия первого лидера республики Гейдара Алиева. Армения же обычно отмечает сразу три праздника День Победы, День освобождения Шуши и День рождения Армии обороны Арцаха.

В этот раз последние две памятные даты для армянского народа омрачает факт установления полного контроля Азербайджана над Нагорным Карабахом и расформирование непризнанной Нагорно-Карабахской республики в начале 2024 года. На этом фоне Ереван в День Победы ждет не праздничное шествие, а массовый марш протеста, обвиняющий власти в территориальных уступках Баку.