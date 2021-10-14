Фото дня: Екатеринбург затянуло дымом

Екатеринбург заволокло смогом от тлеющих торфяников. На месте тушения торфяника продолжают работать спасатели. Туда направлены дополнительные силы, прибыла аэромобильная группировка из 30 человек.

Количество торфяных стволов увеличено до 26. Работы на месте ЧП продолжаются без остановки. Сотрудники МЧС проливают скрытые под поверхностью очаги возгорания. Кроме того, сохраняется тление разрозненных очагов общей площадью 4,8 га.

Как рассказали «Газете.Ru» местные жители, ночью все было «настолько ужасно», что их даже планировали эвакуировать.