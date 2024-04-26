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Работница российского банка спасла клиентку от телефонных мошенников

В Башкирии работница банка спасла клиентку от телефонных мошенников

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Depositphotos

В Башкирии работница банка спасла пришедшую для оформления кредита клиентку от телефонных мошенников. Об этом сообщает «МВД медиа».

По информации ведомства, в финансовое учреждение пришла 56-летняя женщина, которая хотела оформить кредит на 570 тысяч рублей. При этом сотрудница банка обратила внимание, что клиентка чем-то обеспокоена, а после вопроса о возможных мошеннических действиях в ее отношении заволновалась. Тогда работница сообщила о происходящем в правоохранительные органы.

Прибывшие на место стражи порядка предложили обратившейся за кредитом женщине проехать с ними в отдел полиции, где россиянка пришла в себя и осознала, что попалась на удочку мошенников.

Сотруднице банка, предотвратившей мошенничество, вручили благодарственное письмо от министра внутренних дел по региону за внимательность, неравнодушие и содействие в пресечении преступления.

Ранее лжеврачам, обманувшим 80 человек на 7 млн рублей, дали условные сроки.

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