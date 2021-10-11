15 см Ивлеевой, приседания Давидыча и другие скандальные интервью Дудя

Юрий Дудь родился в 1986 году в ГДР, но еще младенцем вместе с семьей переехал на Украину. При этом вырос он в Москве, здесь же и стартовала его большая журналистская карьера. Первые спортивные материалы Дудь начал писать в возрасте 11 лет для «Юношеской газеты», впоследствии он работал в газете «Сегодня», «Известиях» и «PROспорте».

После окончания журфака МГУ в 2008-м журналист устроился в спортивную редакцию «НТВ-Плюс», а в 2011-м стал главным редактором издания Sports.ru. Кроме того, он некоторое время являлся ведущим шоу «Удар головой» и «Культ тура».

Широкой аудитории, далекой от мира спорта, журналист стал известен в 2017-м, когда запустил YouTube-канал «вДудь». За годы существования проекта Дудь выпустил более 130 интервью и спецвыпусков, в сумме они набрали свыше 1,5 млрд просмотров.

11 октября Юрию Дудю исполнилось 35 лет. Самые скандальные интервью журналиста — в фотогалерее «Газеты.Ru».