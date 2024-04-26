Украинские власти ожидают негативного развития событий во второй половине мая, поэтому стремятся ограничить доступ граждан к неугодной для себя информации. Такое мнение высказал оппозиционный депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его мнению, прямое вмешательство Соединенных Штатов в цензуру на Украине свидетельствует о том, что иностранные консультанты подготавливаются к резкому ухудшению обстановки в информационной области. Именно поэтому задействуются инструменты, ранее невообразимые в демократических странах.

«Исходя из их масштабов — угроза огромная», — указывается в публикации.

Парламентарий предположил, что это может быть массовая принудительная мобилизация либо угроза обрушения фронта.

Согласно прогнозу депутата, развитие негативного сценария ожидается со второй половины мая текущего года.

Американский наемник Гаррисон Фостер дал негативный прогноз для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2024 году. По его оценке, текущий 2024 год станет наихудшим для боев на Украине.

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