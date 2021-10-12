От «Ученика» до «Эпидемии»: лучшие роли Виктории Исаковой

Виктория Исакова родилась в 1976 году в Хасавюрте. По окончании Школы-студии МХАТ в 1999-м она несколько лет проработала в МХТ имени Чехова, впоследствии перейдя в труппу Московского драматического театра имени Пушкина, также актриса выступала в «Гоголь-центре».

В кино Исакова дебютировала еще в студенческие годы, снявшись в эпизодической роли в многосерийном телефильме «Чехов и Ко». Современному зрителю она наиболее известна по фильмам «Точка» Юрия Мороза и «Остров» Павла Лунгина, а также сериалам «Ящик Пандоры», «Эпидемия» и «Оттепель».

12 октября Исаковой исполнилось 45 лет. Лучшие кинороли актрисы — в фотогалерее «Газеты.Ru».