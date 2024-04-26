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Власти Оренбуржья объяснили задержки выплат пострадавшим от паводка

Глава Оренбурга Салмин: выплаты задерживаются из-за повторных подач заявлений

Глава Оренбурга Сергей Салмин в своем Telegram-канале объяснил случаи задержек выплат пострадавшим из-за паводка жителям тем, что некоторые неоднократно подавали соответствующие заявления.

По его словам, на данный момент в Оренбурге первую выплату в размере 20 тысяч рублей получили почти 4 тысяч обратившихся, а подано более 60 тысяч заявлений.

«Задержка с выплатами связана в том числе и с тем, что некоторые обращения задвоены. То есть один и тот же человек два, а иногда и три раза подает заявление», — сказал Салмин.

Глава города обратил внимание на то, что подавать заявление через портал «Госуслуги» необходимо только один раз, подача повторных заявлений замедляет процесс обработки и выплат. Также он призвал не подавать заявления, если дом или квартира не попали в зону ЧС. Адреса домов, попавших в зону подтопления, перечислены в Указе губернатора Оренбургской области.

До этого сообщалось, что по поручению президента России правительство предоставит финансовую помощь в размере 490 млн рублей пострадавшей от паводка Оренбургской области.

Ранее генпрокурор России пообещал привлечь к ответу виновных в ущербе от паводка.

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