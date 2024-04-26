Судья Федотов: игрока ЦСКА надо было удалить в матче со «Спартаком»

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов заявил, что футболист московского ЦСКА Мойзес должен был получить красную карточку за то, что наступил на икроножную мышцу игрока столичного «Спартака» Манфреда Угальде, передает «Чемпионат».

«Чистейшая красная карточка Мойзесу. Казарцев должен был удалять его сам. Я не могу понять, почему Мешков не позвал Казарцева смотреть повтор», — сказал Федотов.

25 апреля ЦСКА сыграл с московским «Спартаком». Встреча завершилась со счетом 0:0.

После этого матча красно-белые набирают 39 очков и сравниваются с идущими на пятом месте «Крыльями Советов». ЦСКА с 38 очками идет следом.

«Зенит» продолжает лидировать в чемпионате. У команды Сергея Семака 50 набранных очков. Сине-бело-голубые в 21-м туре уступили «Рубину» 0:2. «Краснодар», победивший в этом туре «Балтику» 3:2, имеет в своем активе 49 очков и вплотную приближается к лидеру. Третье место продолжает занимать московское «Динамо». Бело-голубые в этом туре обыграли «Оренбург».

Ранее был назван клуб, больше заслуживавший победы в матче ЦСКА со «Спартаком».