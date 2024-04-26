В художественной гимнастике переименовали элементы, названные в честь россиянок

Международная федерация гимнастики (FIG) пересмотрела название пяти элементов, названных в честь спортсменок из России. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Из правил нового олимпийского цикла убрали три элемента, которые названы в честь Зарины Гизикововой, а также вращение Дарьи Трубниковой и баланс Ольги Капрановой. Еще из списка убрали вращение азербайджанки Алии Гараевой.

В списке остались элементы, которые назвали в честь Амины Зариповой, Ляйсан Утяшевой, Евгении Канаевой, Алины Кабаевой и Лалы Крамаренко.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований.

Международная федерация гимнастики (FIG) в июле сообщила о допуске спортсменов из России и Белоруссии до соревнований под эгидой организации в нейтральном статусе с 1 января 2024 года.

Ранее гимнастки Аверины повторили музыкальный тренд из тик-тока.