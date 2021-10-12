Умер бывший спикер Следственного комитета Владимир Маркин
Первый официальный представитель СК Владимир Маркин скончался в Москве на 65-м году жизни. В последнее время он тяжело болел.
Маркин, начинавший карьеру корреспондентом «Вечернего Челябинска», работал на ВГТРК и НТВ, а в 2007 году возглавил пресс-службу Следственного комитета – тогда еще при прокуратуре. Впоследствии он стал первым спикером СК, регулярно выступая с комментариями по поводу различных резонансных преступлений.
Известность в журналистской среде тех лет получил Twitter Маркина, который чиновник вел лично. Также он снимался в кино и писал песни.
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях