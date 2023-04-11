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Засыпал пеплом: последствия извержения вулкана на Камчатке

На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч. В селах у подножия сыпется пепел, покрывая толстым слоем улицы и дома. В поселке Ключи, расположенном в 50 км от вулкана, пеплопад стал сильнейшим за 60 лет. Последний раз выпадение такого количество пепла было зафиксировано в 1964 году, сейчас его слой составляет порядка 8,5 см. Облако пепла поднялось на высоту до 20 км над Камчаткой.

Пепловое облако от извержения протянулось на 500 км к северо-западу от вулкана. Вулканологи отметили, что сохраняется опасность повторного извержения.

Из-за выбросов пепла введен красный код авиаопасности, все рейсы на Камчатке перенесли на сутки. Без электричества остались несколько населенных пунктов, школы и детсады распустили по домам, экстренные службы не рекомендуют жителям выходить на улицу. Глава Усть-Камчатского района указал, что использовать воду из центрального водопровода нельзя.

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