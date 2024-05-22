ЕС не отдаст России доходы от активов после отмены санкций. В Москве готовят ответ Песков: Россия оценит последствия конфискации активов в ЕС и даст ответ

Совет Евросоюза 22 мая опубликовал регламент, согласно которому 90% получаемых доходов от замороженных активов российского ЦБ будут поступать в фонд для военной помощи Украине и для восстановления страны. Кроме того, даже в случае снятия санкций ЕС не отдаст России доходы от ее активов. Решение вступит в силу 23 мая.

Совет ЕС одобрил передачу Украине доходов от замороженных российских активов для обеспечения Киева оружием. Проект согласовали 21 мая, а на следующий день опубликовали регламент в Официальном журнале ЕС.

Согласно ему, ЕС не будет переводить России доходы от заблокированных активов даже после прекращения действия санкций против Москвы.

«Неожиданные и чрезвычайные доходы не должны предоставляться Центральному банку России в соответствии с действующими правилами даже после отмены запрета на операции. Таким образом, они не являются суверенными активами. Следовательно, правила защиты суверенных активов не применимы к этим доходам», — говорится в документе.

Согласно документу, 90% получаемых доходов от замороженных активов Центробанка РФ будут поступать в фонд для оказания военной помощи Украине и для ее восстановления и реконструкции.

С 15 февраля 2024 года депозитарии, которые владеют российскими активами стоимостью более €1 млн, должны хранить «непредвиденные и чрезвычайные доходы» отдельно. Когда 90% от доходов переведут Украине, 10% депозитарии смогут временно удерживать у себя на случай непредвиденных рисков.

Срок удержания не должен превышать пяти лет. Потом средства придется переводить в бюджет ЕС. Депозитарии будут ежегодно отчитываться о полученных и потраченных средствах.

Совет ЕС добавил, что Россия получила чрезвычайные доходы вследствие реализации ограничительных мер, поэтому она не может рассчитывать на получение «неправомерной и непреднамеренной экономической выгоды». Чиновники заявили, что решение передать прибыль Украине связано с намерением поддержать демократию, верховенство закона, права человека и международное право.

Ограничительные меры будут действовать, пока идет конфликт и пока Украине не компенсируют ущерб. Решение вступит в силу 23 мая.

Согласно постановлению ЕС, до 1 января 2025 года Украине передадут доходы от замороженных российских активов. Далее средства будут передавать раз в два года.

Реакция России

Комментируя решение Совета ЕС, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает любой вариант изъятия российских средств как экспроприацию.

«В нашем видении ничего не меняется. <...> И урезанный вариант [изъятия средств] является ничем иным, как экспроприацией», — сказал Песков и пообещал Евросоюзу последствия за это решение.

«Мы будем внимательно отслеживать, как это все будет реализовываться. Продолжается процесс оценки последствий и ответа в том виде, в котором он будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента считает, что конфискация доходов — «нарушение всех правил и норм международной финансово-экономической системы». Он заявил, что европейские чиновники с осторожностью подходят к подобным решениям, поскольку понимают их опасность. Песков отметил, что в Кремле «обратили внимание, что в течение последних нескольких недель главы международных финансовых институтов и представители экономического сообщества неоднократно призывали одуматься» и не делать шагов, которые навредят глобальной финансово-экономической системе.

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при Европейском союзе Кирилл Логвинов сказал в беседе с журналистами, что рано или поздно ЕС придется вернуть России активы.

«Последствия созданного прецедента однозначно будут иметь непредсказуемый характер, в том числе для еврозоны, экономики стран — членов блока, инвестиционного климата», — добавил Логвинов, цитирует ТАСС.

Согласно финансовым результатам международного депозитария Euroclear, в первом квартале 2024 года он получил около €1,57 млрд процентного дохода от инвестирования российских активов, а начиная с 15 февраля — €557 млн. Всего, по данным Еврокомиссии, страны Запада заморозили около €260 млрд активов ЦБ РФ. Самый большой объем таких активов — €191 млрд — заблокирован на площадке Euroclear.