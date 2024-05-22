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В Калуге трехлетний ребенок выпал из маршрутки во время движения

В Калуге ребенок попал в больницу после выпадения из салона маршрутки

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УМВД России по Калужской области

Ребенка из Калуги госпитализировали после ДТП с участием маршрутки. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии правоохранителей, инцидент произошел, когда автомобиль двигался по улице Степана Разина в сторону улицы Салтыкова-Щедрина. Во время движения из салона выпал трехлетний ребенок.

Приехавшие на место медики доставили пострадавшего в детскую калужскую областную больницу. Специалисты оказали ему всю необходимую помощь, после чего отпустили домой. О том, какие травмы получил ребенок, не сообщается.

На данный момент правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

До этого в Барнауле пенсионерка во время движения автобуса выпала из салона и оказалась на проезжей части. После произошедшего женщину оперативно госпитализировали, на данный момент она лечится на стационаре. О деталях произошедшего не сообщается.

Ситуацией заинтересовались в прокуратуре. Там проводят проверку, которая затронет деятельность перевозчика и органов местного самоуправления.

Ранее в Ленобласти мальчик выпал из окна многоэтажки в Ленобласти, пока его дедушка был в квартире.

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