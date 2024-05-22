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Российской пенсионерке удалили крупную опухоль яичников, мешавшую дышать

На Урале женщине удалили 12-литровую опухоль, сместившую органы

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Shutterstock

Врачи Магнитогорска прооперировали 82-летнюю женщину с крупной кистой яичника. Об этом сообщает минздрав Челябинской области.

Пенсионерка обратилась в больницу после того, как у нее появились проблемы с дыханием. Во время обследования у пациентки обнаружили кистому.

«Образование было настолько велико, что сместило внутренние органы, сильно давило на легкие, что и стало причиной трудностей с дыханием», – сообщается в публикации.

Россиянку успешно прооперировали. Во время манипуляции из нее достали опухоль весом 12 литров. Такой размер кистом встречается редко. Как правило, они достигают 200 миллилитров.

Спустя некоторое время после операции пенсионерку выписали в удовлетворительном состоянии.

По словам специалистов, когда новообразование только начинает рост, женщина может не чувствовать этого. Именно поэтому важно проходить плановый осмотр, несмотря на отсутствие жалоб.

Ранее в Подмосковье врачи спасли женщину с опухолью размером с треть ее веса.

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