Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В СК подсчитали ущерб при атаке Моспино ракетами ATACMS

Следком: более 20 домов повреждены при атаке Моспино ракетами ATACMS

close
100%
Defense Ministry/Global Look Press

Более 20 домов повреждены при атаке поселка Моспино, расположенного на восток от Донецка, ракетами ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представитель Следственного комитета России.

«Повреждения получили не менее 20 жилых домов в жилом массиве района. На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, ракеты ATACMS. Осколки, обнаруженные на месте обстрела, будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда», — сообщил представитель Следкома.

Местный житель и хозяин одного из поврежденных домов рассказал, что после удара ракетами по мирным жителям, в домах начался сильный пожар.

До этого шесть человек были ранены, а десятки жилых домов разрушены в результате обстрела ВСУ села Моспино Донецкой народной республики (ДНР).

Информация о последствиях обстрелов продолжают поступать, отметил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Ранее в Херсонской области в результате атаки ВСУ была повреждена электроподстанция.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами