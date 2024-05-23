В СК подсчитали ущерб при атаке Моспино ракетами ATACMS

Более 20 домов повреждены при атаке поселка Моспино, расположенного на восток от Донецка, ракетами ATACMS. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представитель Следственного комитета России.

«Повреждения получили не менее 20 жилых домов в жилом массиве района. На месте обстрела обнаружены фрагменты, предположительно, ракеты ATACMS. Осколки, обнаруженные на месте обстрела, будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения конкретного типа и вида снаряда», — сообщил представитель Следкома.

Местный житель и хозяин одного из поврежденных домов рассказал, что после удара ракетами по мирным жителям, в домах начался сильный пожар.

До этого шесть человек были ранены, а десятки жилых домов разрушены в результате обстрела ВСУ села Моспино Донецкой народной республики (ДНР).

Информация о последствиях обстрелов продолжают поступать, отметил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Ранее в Херсонской области в результате атаки ВСУ была повреждена электроподстанция.