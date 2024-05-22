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В Москве умерла актриса театра и кино Елена Муратова

В возрасте 92 лет скончалась актриса театра и кино Елена Муратова

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Институт Современного Искусства

В Москве на 93-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, актриса театра и кино, театральный педагог Елена Муратова. Об этом сообщается на сайте Института современного искусства (ИСИ).

Муратова родилась в 1932 году в Тбилиси. В 1957 году она закончила ВГИК, где училась под руководством Юлия Райзмана. За свою кинокарьеру Муратова снялась более чем в 40 фильмах, в том числе таких, как «По ту сторону», «Шарф любимой», «Черный бизнес», «Вий». Кроме того, актриса играла в телеспектаклях и выступала на театральной сцене.

С 2004 года Муратова преподавала в Институте современного искусства, где была профессором.

До этого сообщалось, что актер Московского детского музыкально-драматического театра «Поколение» Олег Зимин умер в возрасте 64 лет.

14 мая в Москве скончалась актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Наталья Кудрявцева.

Ранее сообщалось о кончине правнучатой племянницы Антона Чехова.

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