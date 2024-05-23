Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Польше обсуждают возможность сбития российских ракет

МИД Польши сообщил об обсуждении вопроса о сбитии ракет РФ на территории Украины

close
100%
РИА Новости

В Польше рассматривают вопрос относительно возможного привлечения систем противовоздушной обороны ПВО страны к сбитию над территорией Украины российских ракет, которые могут залететь в Польшу. Об этом заявил спикер МИД Польши Павел Вронский, передает украинское издание «Страна.ua».

«Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений в этом деле нет», — цитирует его издание.

Вронский рассказал, что Киев уже обращался к Варшаве с соответствующей просьбой.

Спикер МИД отметил, что разговоры на эту тему в Польше возникли после сообщений о том, что российская ракета в марте 2024 года нарушила воздушное пространство страны, находясь в нем 39 секунд.

Речь идет о том, могут ли польские средства ПВО сбивать такие ракеты еще над украинской территорией и какие юридические последствия будут от подобного решения, пояснил он и добавил, что это не предполагает размещение польских систем ПВО на Украине.

До этого экс-сотрудник министерства обороны ФРГ и советник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге заявил, что уничтожение ракет ВС РФ на территории Украины со стороны стран НАТО не будет противоречить уставу ООН и международному праву.

Ранее Макрон заявил, что дальность российских ракет подвергает Европу опасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами