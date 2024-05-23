В Польше обсуждают возможность сбития российских ракет

В Польше рассматривают вопрос относительно возможного привлечения систем противовоздушной обороны ПВО страны к сбитию над территорией Украины российских ракет, которые могут залететь в Польшу. Об этом заявил спикер МИД Польши Павел Вронский, передает украинское издание «Страна.ua».

«Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений в этом деле нет», — цитирует его издание.

Вронский рассказал, что Киев уже обращался к Варшаве с соответствующей просьбой.

Спикер МИД отметил, что разговоры на эту тему в Польше возникли после сообщений о том, что российская ракета в марте 2024 года нарушила воздушное пространство страны, находясь в нем 39 секунд.

Речь идет о том, могут ли польские средства ПВО сбивать такие ракеты еще над украинской территорией и какие юридические последствия будут от подобного решения, пояснил он и добавил, что это не предполагает размещение польских систем ПВО на Украине.

До этого экс-сотрудник министерства обороны ФРГ и советник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге заявил, что уничтожение ракет ВС РФ на территории Украины со стороны стран НАТО не будет противоречить уставу ООН и международному праву.

Ранее Макрон заявил, что дальность российских ракет подвергает Европу опасности.