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В консульстве РФ в Бонне подтвердили инцидент с атакой на ворота

Генконсульство России в Бонне: неизвестный въехал на территорию дипмиссии

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Lindsey Wasson/Reuters

Неизвестный въехал на территорию дипломатической миссии России, но был задержан сотрудниками полиции. Об этом в Telegram-канале сообщили представители генерального консульства России в Германии в городе Бонн.

«22 мая 2024 г. около 20:00 въездные ворота Генерального консульства России в Бонне были повреждены в результате въезда в них легкового автомобиля, водитель которого, по предварительной информации, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения», — сообщили российские дипломаты.

В дипмиссии выразили надежду на то, что расследование инцидента будет проведено профессионально и быстро.

До этого неизвестный попытался протаранить ворота консульства России в городе Бонн, бывшей столице Западной Германии, расположенной в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия.

Нападавшего остановили и задержали полицейские. Кем был нападавший — не уточняется.

Ранее стало известно, какие страны выдали больше всего «шенгена» россиянам в 2023 году.

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