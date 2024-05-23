Неопознанный объект, который видели над городами России, является космическим мусором

Жители Южного и Северо-Кавказского федеральных округов обратили внимание на объект, пролетающий по небу, который оказался космическим мусором. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя астрономической обсерватории парка им. М. Горького в Ростове-на-Дону Николая Демина.

В среду вечером в социальных сетях и Telegram-каналах появились видеозаписи горящего объекта на небесах, сделанные свидетелями в южных регионах России, включая Краснодарский край, Адыгею и Ставрополье.

«Вероятно, это фрагменты давно вышедшего из строя космического аппарата, попавшие в атмосферу и сгоревшие. Если бы это был болид (очень яркий метеор), его скорость была бы гораздо выше», — пояснил Демин, прокомментировав видеозаписи.

Ранее астрофотограф снял НЛО рядом с Луной и не смог объяснить его происхождение.