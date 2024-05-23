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В Минобороны Германии назвали серьезной ситуацию для украинской армии

Глава Минобороны ФРГ назвал ситуацию для ВСУ серьезной, но не драматичной

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Evgeniy Maloletka/AP

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) — серьезное, но не драматичное. Об он заявил журналистами во время визита в Литву, передает ТАСС.

«Ситуация серьезная, но не драматичная. Во всяком случае, это оценка всех, с кем я говорю», — сказал он.

По его словам, в данный момент союзники Украины делать все возможное, чтобы положение страны не стало драматичным.

22 мая американская газета The New York Times со ссылкой на украинских военных писала, что подразделения российской группировки войск «Север» штурмуют позиции Вооруженных сил Украины в Харьковской области с разных направлений.

17 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на наступление в Харьковской области, российская сторона не собирается брать под контроль сам Харьков. По его словам, российские войска ведут наступление, чтобы отодвинуть ВСУ и прекратить обстрелы своих приграничных территорий.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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