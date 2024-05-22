Страховщики хотят ремонтировать автомобили россиян деталями с автопомоек. В чем их гешефт Юрист Радько: страховщики урежут выплаты в ОСАГО благодаря деталям с автопомоек

Страховщики подготовили обоснование для ремонта по ОСАГО запчастями с разбитых и изношенных автомобилей. Лоббировать внедрение в законодательство этой инициативы они планируют в 2024 году. Хитрость предприимчивых страховых в том, что сами они с этими запчастями связываться не планируют, им нужно добиться только возможности рассчитывать компенсацию после ДТП исходя из цен на запчасти, бывшие в употреблении. Сами страховщики уже давно ремонт россиянам не предлагают.

О готовящихся изменениях в системе ОСАГО рассказал президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

«По статистике РСА, большая часть запчастей, подлежащих замене при ремонте по ОСАГО — это бампера, крылья, капот и двери — то есть такие, использование вместо которых б/у запчастей вряд ли сделает автомобиль менее безопасным. Но именно нехватка этих популярных запчастей является причиной снижения доли ремонтов», — заявил Уфимцев.

Уфимцев также сообщил, что для научного обоснования необходимости восстанавливать машины подержанными запчастями РСА заказал исследование НИИ автомобильного транспорта (НИИАТ), и оно показало, что ремонт машин после ДТП бывшими в употреблении деталями позволит сократить сроки ремонта на 80-90%.

«Газета.Ru» обратилась в пресс-службу РСА и Центробанка (регулирует в том числе систему ОСАГО) с вопросами о последствиях такого решения. В частности, о том, по стоимости каких запчастей (новых или подержанных) будут рассчитываться суммы денежных компенсаций и какие бывшие в употреблении детали, помимо кузовных, допустимо использовать для ремонта. На момент публикации ответы в редакцию не поступили.

Возможен всплеск угонов

Восстановление автомобилей деталями с подержанных машин — мощный фактор для увеличения количества угонов автомобилей для последующего разбора на запчасти, предупреждают эксперты.

«Эта мера приведет к снижению качества ремонта, потому что никто не может гарантировать качество подержанных запчастей.

Кроме того, это может привести к росту числа угонов машин именно с целью разбора, потому что сильно возрастет спрос на бывшие в употреблении запчасти», — говорит «Газете.Ru» адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

По мнению вице-президента «Национального автомобильного союза» (НАС) Антона Шапарина, прогнозируемый всплеск угонов машин для разбора в случае принятия инициативы РСА усугубляется еще и тем, что российским законодательством не регламентируется деятельность авторазборок и происхождение продающихся на них запчастей.

«Россия таким образом станет мировым лидером по количеству угонов на душу населения, потому что система ОСАГО станет инструментом легализации украденных автомобилей через разборки.

Законодательство, связанное с разборками, у нас отсутствует», — предупреждает Шапарин в беседе с «Газетой.Ru».

Реальная подоплека

В действительности страховщики с помощью этой инициативы добиваются снижения денежных компенсаций россиянам. Эти деньги они вынуждены отдавать страхователям по закону при урегулировании ДТП в системе ОСАГО, однако стараются всяческими способами занижать эти суммы, говорят эксперты.

«Выплата будет производиться деньгами, а это позволит страховщику снизить ее размер.

Страховщик может посчитать стоимость не новой детали, которую необходимо установить, а некую усредненную стоимость детали с разбитого или изношенного автомобиля с авторазборки.

Насколько мне известно по прошлогодней статистике, на ремонт по ОСАГО направлялись только 5-6% машин», — рассказал Радько.

Уже правят техрегламент

Серьезным препятствием к внедрению практики ремонта подержанными запчастями в системе ОСАГО могла бы стать необходимость внесения изменений в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», который действует на уровне Евразийского экономического союза (ЕАЭС, объединяет Россию, Казахстан, Киргизию, Белоруссию и Армению), надеется вице-президент НАС Антон Шапарин. Правка этого документа может растянуться на годы, указывает он.

«Пока РСА обращался в коммерческие организации для проведения исследований, мы пришли в Минпромторг и попросили их высказать позицию. И Минпромторг подготовил поправки в технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств», и тех запчастях, которые можно и нельзя использовать при ремонте автомобиля», — отметил Шапарин в беседе с «Газетой.Ru».

Поправки в техрегламент вносятся годами, и теперь страховым компаниям нужно будет пойти не в Центробанк и Минтранс, а в Минпромторг, Росстандарт, Евразийскую экономическую комиссию и очень долго их согласовывать, заключил он.

«Газета.Ru» направила запрос в Минпромторг относительно безопасности ремонта автомобилей запчастями с автопомоек, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.