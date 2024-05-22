Дачников предложили штрафовать, если они не освоят участки за три года Росреестр хочет обязать садоводов начать осваивать участки в течение трех лет

В России могут внести поправки в Земельный кодекс, согласно которым собственник участка будет обязан начать осваивать приобретенную землю в течение трех лет. В противном случае ему будет грозить штраф. До сих пор неясно, по каким именно критериям будут определять факт неиспользования земли. Если закон примут, он вступит в силу с марта 2025 года.

По данным «Ведомостей», правительство РФ одобрило законопроект Росреестра, согласно которому садоводы должны будут начать использовать земельные участки в течение трех лет.

Источник в правительственной комиссии по законопроектной деятельности и источник в кабмине РФ подтвердил изданию, что закон будет работать по аналогии с участками сельхозназначения: собственники, в том числе садоводы и огородники, будут обязаны начать использовать землю в течение трех лет после покупки.

Ожидается, что закон поможет повысить эффективность использования земель на территории России. «Ведомости» пишут, что изменения внесут в Земельный кодекс и в закон о ведении гражданами садоводства и огородничества.

Требования для участка

Согласно проекту закона, собственник будет обязан привести участок в «пригодное для его использования состояние», однако как определить «пригодность» — пока неизвестно, ведь дачные участки предназначены в том числе для отдыха.

Специалисты планируют подготовить конкретный список требований до 15 января 2025 года. Перечень признаков, по которым участок признают неосвоенным, также пока не готов, его установит правительство. Если закон одобрят, он вступит в силу 1 марта 2025 года.

В России уже определены признаки неиспользования земель сельскохозяйственного назначения. Среди них — загрязнение химическими веществами, наличие самовольных построек, захламление предметами, не связанными с ведением сельского хозяйства и сорняки, покрывающие 50% и более площади участка.

«Огромная проблема»

Зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖХК Светлана Разворотнева заявила «Ведомостям», что в России неиспользуемые земли — огромная проблема для развития населенных пунктов. По ее словам, если участок получен для конкретной деятельности, например, для сельского хозяйства, но она там не осуществляется, — его можно изъять.

«Нередко заброшенные участки захламлены, на них разрастаются сорняки, в том числе опасные растения, такие как борщевик Сосновского», — сказал изданию председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, напомнив, что сейчас не существует возможности выкупа участка, забытого владельцем.

Председатель Союза дачников Подмосковья, член Комитета ГД по бюджету и налогам, депутат фракции «Единая Россия» Никита Чаплин заявил, что он вместе с коллегами будет всячески поддерживать законопроект.

«Даже на высоко урбанизированных территориях как Московская область, Ленинградская область, Краснодарский край, Ростовская область встречаются садовые товарищества, где треть СНТ — это брошенные земли... Необходимо принять этот закон, чтобы собственники земель понимали, что собственность — это не только право, но и обязанность ухаживать за своим земельным участком», — пояснил Чаплин для ДумаТВ.

По данным Росреестра, в России 12,5 млн садовых участков и 540 000 огородных земельных участков в 170 тыс. населенных пунктов. Ведомство не ведет учет заброшенных участков.

Еще в 2021 году Росреестр разработал законопроект об ужесточении контроля за дачными участками. Ведомство предложило наделить председателей СНТ правом обращаться в государственные органы и жаловаться на нарушителей. Если собственник не устранит нарушение и не заплатит штраф, в законопроекте предлагалось изымать его участок.