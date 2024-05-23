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На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

В 00:25 мск сигналы воздушной тревоги зазвучали в столице страны, Киеве. В течение всего четырех минут предупреждения об атаках с воздуха были объявлены во всех областях Украины.

До этого сообщалось, что зона воздушной тревоги распространилась на Запорожскую, Днепропетровскую, Херсонскую, Кировоградскую, Николаевскую области Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Польше предрекли стабильный мир в случае победы РФ на Украине.

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