Следственные действия провели по адресу журнала «Компания»

В Москве прошли следственные действия по адресу делового издания «Компания». Об этом сообщает портал 5-tv.ru.

СМИ опубликовали кадры с места события. На видеофрагментах можно увидеть полицейские автомобили, стоящие у здания. Источник подтвердил проведение обысков по указанному адресу, но не раскрыл подробностей.

В здании, по данным ряда СМИ, якобы находится квартира, которая принадлежит бывшему заместителю главы Минобороны Тимуру Иванову. Речь идет о жилье премиум-класса в ЖК «Кадашевские палаты».

Накануне ФНС опровергла информацию об обысках в управлении по Свердловской области. 21 мая агентство Eanews сообщило, что во всех отделениях Управления федеральной налоговой службы по Свердловской области проходят обыски, следственные действия якобы проводили сотрудники ФСБ из Москвы.

До того сообщалось, что в Екатеринбурге прошли обыски у местных высокопоставленных силовиков.

Ранее задержанный в Белгородской области признался, что планировал теракт в Валуйках.