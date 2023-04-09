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Первый советский суперагент. Каким мы помним Жана-Поля Бельмондо

Ровно 90 лет назад родился французский киноактер Жан-Поль Бельмондо — особенный человек для отечественного кинозрителя. Во-первых, говорил он голосами Александра Демьяненко (Шурика), Николая Караченцова и Сергея Юрского. Во-вторых – был одним из немногих, если не единственным, серьезным европейским мужчиной на экранах советских кинотеатров – не комедийным персонажем Пьера Ришара и Адриано Челентано, а обычным, если так можно сказать, мужчиной средних лет. С обезоруживающей улыбкой и способным свалить любого злодея крепким ударом. Им восхищались, еще бы – он боксировал и с самим Аленом Делоном.

С 1976 года любая роль Бельмондо гарантировала успех фильма в Советском Союзе. Сначала вышла в прокат (спустя три года после европейской премьеры!) комедия «Великолепный». Там Бельмондо играл роль несерьезную (хотя и суперагента), и зрители подумали, что он – комик, как Луи де Фюнес. Потом закупили во Франции романтическую комедию «Повторный брак» — со шпагами и кубками вина.

После этого – показали картину «Картуш» начала 1960-х – там Бельмондо, совсем молодой, вновь ходил со шпагой. Старый французский фильм в 1977 году стал главным хитом советского проката.

Лишь с конца 1970-х Жан-Поль стал восприниматься уже как серьезный актер – советские зрители увидели «Частного детектива», в котором уже потрёпанный жизнью Бельмондо охотится на грабителя.

Хотя самый популярный фильм с Бельмондо – брутальный боевик про Африку «Профессионал» — так и не вышел в кино СССР. Знакомились с ним зрители уже в 1990-х на видео.

Фильмы с Бельмондо смотрели десятки миллионов советских зрителей — «Детектива», например, посмотрели 33,5 млн человек. Но с конца 1980-х закупать фильмы с Бельмондо Госкино СССР почему-то перестало.
«Я был в вашей стране много лет назад – в Москве и Ленинграде. <…> Теплота и позитивная энергия, с которой меня принимали, тронула до глубины души. И я рад, что фильмы, в которых я снимался давным-давно, до сих пор смотрят зрители. Ведь самое главное, что от нас остается — это память!» — говорил Бельмондо журналу Story.

Актер прожил почти 90 лет и умер в 2021 году, попрощаться с ним приехал и президент Франции. Гроб с телом Бельмондо, покрытый французским флагом, выносили под Chi Mai Эннио Морриконе из «Профессионала».

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