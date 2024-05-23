Кадыров пригласил Путина в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел в Москве встречу с президентом России Владимиром Путиным и пригласил его посетить республику. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он доложил президенту о социально-экономической ситуации в Чечне, об участии региона в военной операции и заявил ему, что «по первому приказу в зону спецоперации готовы отправиться несколько десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов из резерва».

«В заключение поблагодарил Владимира Владимировича за поддержку всех наших начинаний и личное участие в позитивных изменениях региона. А также передал пожелание народа – пригласил нашего национального лидера в гости в Чеченскую Республику», — сообщил Кадыров.

До этого в Чечне сразу два ключевых чиновника досрочно сложили с себя полномочия. 15 мая об отставке сообщил спикер парламента региона Магомед Даудов, 21 мая свой пост покинул председатель правительства Чечни Муслим Хучиев. По словам Кадырова, Даудов решил «искать себя в новых сферах», а Хучиев оставил должность в связи с переходом на другую работу. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» связывает их увольнение с назначениями в федеральные министерства.

Ранее Кадыров оценил работу Путина в период военной операции.