Полковник обнаружил несостыковку в деле генерала Попова

Полковник в отставке Михаил Тимошенко заявил, что подозрения, по которому был арестован генерал ВС РФ Иван Попов, противоречивы. Об этом пишет NEWS.ru.

Иван Попов был арестован 23 мая.

В 2023 году Попов был отстранен от поста командующего 58-й армией ВС РФ. По версии следствия, в период пребывания на этом посту он продал около 2 тыс. тонн металлоизделий, которые предназначались для строительства укреплений на Запорожском направлении (Попов руководил там обороной).

Вместе с ним по делу проходит предприниматель из Краснодарского края, который помогал генерал-майору реализовывать металл. Приблизительная сумма ущерба — более 100 млн рублей.

По словам Тимошенко, мошенничество с 2 тыс. т металла не могло остаться незамеченным, поскольку такой объем едва ли возможно перевезти тайно — для этого нужно около 150 грузовиков, большое количество погрузочной техники и персонала.

«Может, этот металл вообще не был запланирован? Потому что на укреплениях металлу в таких количествах делать нечего. Если это железная арматура, то ее надо заливать бетоном, а укрепления на Запорожском направлении бетоном залили хорошо», — отметил Тимошенко.

Тимошенко является выпускником Военно-инженерной академии.

До этого сослуживцы Попова рассказали о состоянии генерала после ареста.

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