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Из соцсетей в большое кино: Ирине Горбачевой — 35

Российская актриса театра и кино Ирина Горбачева родилась 10 апреля 1988 года в городе Жданове (нынешний Мариуполь). Ее мама умерла, когда Ирина была еще ребенком, и девушке с ранних лет нужно было помогать отцу. В 1997 году она вместе с семьей переехала в Подмосковье, а в четырнадцать лет устроилась на подработку на рынке.

С самого детства Горбачева мечтала стать актрисой театра. Ей удалось поступить в Щукинское училище с первой попытки, а ее выступления с театральной труппой начались еще во время обучения. Горбачева играла в спектаклях Театра Вахтангова, позже стажировалась в «Мастерской Петра Фоменко» и Студии Олега Табакова. Одной из своих лучших ролей Горбачева считает Елену во «Сне в летнюю ночь», которая принесла ей номинацию на «Золотую маску».

Ирина дебютировала в кино в 2008 году, снявшись в двух эпизодических ролях: в сериале «Закон и порядок: Преступный умысел-3» и фильме «Индиго». Сейчас на счету артистки более 30 киноролей, среди которых главные роли в картинах «Аритмия», «Я умею вязать» и «Преображение», в комедийном сериале «Чики». Она также снималась в лентах «Тренер», «Я худею» и «История одного назначения». Артистка активно развивает личные блоги, создала проект «Я танцую по Москве» и занимается музыкой.

У Ирины Горбачевой отличное чувство юмора: до главных ролей в кино актриса делилась своими искрометными короткими видеороликами в соцсетях, что принесло ей популярность и большое количество подписчиков.

Главным комплексом Ирины с юных лет был ее рост. К старшим классам она выросла до 184 см, носила обувь 43 размера и была на голову выше сверстников. «Я долго чувствовала себя неуютно. Я все время сутулилась, сгибалась. Так уж произошло, что чаще всего в моей жизни я общалась с людьми, которые ниже меня», — признавалась артистка. По ее словам, преодолеть комплексы и полюбить себя ей помогла работа с психологом.

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