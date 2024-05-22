«Украинцы выполнят долг граждан России»: кем был Петлюра и почему его чтут на Украине Власти Украины создают культ «атамана погромщиков» Симона Петлюры

Первый лидер украинских «незалежных» националистов, булгаковский персонаж и мишень советской пропаганды Симон Петлюра родился 145 лет назад. Слово «петлюровец» долгие годы обозначало погромщика и шовиниста, а в произведениях Михаила Булгакова он даже стал странным демоническим персонажем. Почему Петлюру обвиняли в русофильстве, за что его убили в Париже, и как сегодня на Украине создают культ Петлюры — в материале «Газеты.Ru».

Как Украина создает культ героя Петлюры

Имя Петлюры давно стало нарицательным — «петлюровцами» советские власти и русские националисты называли сторонников независимости Украины и формирования украинской нации.

В последние десятилетия Симон Петлюра на Украине регулярно упоминается наравне с гетманом Мазепой и Степаном Бандерой как один из трех «китов» украинского националистического мифа. С ним иногда сравнивают президента Владимира Зеленского — как в положительном ключе, так и в отрицательном.

«Петлюра как никто другой был опасен для большевистского режима. Последовательный украинский государственник, он всегда вызывал и продолжает вызывать особую злобу противников украинской идеи. Для его дискредитации не жалели раньше и не жалеют сегодня черной краски. Кампания лжи, кампания фальсификаций велась на государственном уровне и продолжалась десятилетиями»,

— говорил в 2009 году президент Украины Виктор Ющенко.

Политик также заявил, что Петлюра — «современник», поскольку обретение независимости Украиной в 1991 году было «самой большой его победой».

В память об одном из первых лидеров украинского национализма и главы незалежной УНР (Украинской Народной Республики) современные украинские власти называют улицы, открывают памятники и заказывают муралы. В 2019 году — по случаю его 140-го дня рождения — в Киеве был открыт мемориальный барельеф.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил на церемонии, что «открытие памятного барельефа Симону Петлюре на улице его имени — еще один важный шаг на пути увековечения одного из видных деятелей украинской революции 1917-1921 годов».

Он также подчеркнул, что простого барельефа для увековечивания имени Петлюры мало. По словам Вятровича, столице Украины нужен «памятник, чтобы его имя рядом с именами Мазепы и Бандеры стало одним из символов борьбы украинцев за свободу».

Памятник, впрочем тогда уже стоял — от был открыт в 2017 году в Виннице, во дворе здания на улице Симона Петлюры, где находилась Военно-походная канцелярия главного атамана. Бронзовый Петлюра, сидящий на лавочке, держит в руках карту Украины.

Судя по данным соцопросов, попытки украинских властей сформировать позитивный образ одного из столпов украинского национализма дают некоторый эффект. Но при этом провоцируют скандалы как внутри страны, так и за рубежом.

«Возникает вопрос: будут ли отмечать на государственном уровне многие тысячи невинных жертв еврейских погромов, осуществленных петлюровцами? <...> Почтит ли Верховная рада минутой молчания более двух тысяч жестоко растерзанных <...> еврейских мужчин, женщин и детей?» — так комментировал открытие в Киеве мемориального барельефа Петлюре директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Когда в октябре 2017 года в Виннице воздвигли памятник Петлюре, член израильского парламента Исраэль Эйхлер выразил протест, заявив, что «Петлюра был лидером, под командованием которого были зверски убиты десятки тысяч евреев». Всемирный еврейский конгресс назвал решение установить статую «позорным и прискорбным», сославшись также на «десятки тысяч убитых евреев», — отмечал журнал Foreign Policy.

«Русофил» с французско-полтавским именем

Кем на самом деле был Петлюра? Киевлянин, русский писатель Михаил Булгаков, наблюдавший за разгулом петлюровщины в годы Гражданской войны, представил Симона Петлюру в романе «Белая Гвардия» демоническим персонажем, чуть ли не грядущим антихристом.

«Узник, выпущенный на волю, носил самое простое и незначительное наименование — Семен Васильевич Петлюра. Сам он себя, а также и городские газеты периода декабря 1918 — февраля 1919 годов называли на французский несколько манер «Симон». Прошлое Симона было погружено в глубочаишии мрак. Говорили, что он будто бы бухгалтер. — Нет, счетовод. — Нет, студент. <…> Потом начинали путаться в описаниях наружности, путать даты, указания места… Петлюра. Петлюра. Петлюра. Петлюра. Пэтурра». Михаил Булгаков русский писатель, киевлянин

Последний вариант фамилии — якобы немецкое произношение фамилии лидера УНР. Фамилия Петлюра, по-видимому, имеет казацкое, запорожское происхождение.

Семен Васильевич родился на окраине Полтавы в семье зажиточного владельца извозных выездов — по сути, хозяина «таксопарка», то есть трех экипажей извозчиков.

Семен получал духовное образование — учился в бурсе, где и был наречен «Симоном» в честь апостола Симона Зилота. Родители хотели, чтобы он стал священником, но юный Семен больше увлекался революционными идеями — например, одним из его кумиров был лидер борьбы за независимость Латинской Америки Симон Боливар. К тому же, на Петлюру влияла набравшая популярность украинская литература, например — поэзия Тараса Шевченко.

Из бурсы Симона исключили со скандалом, и он решил стать революционером — украинским.

«Рост 166 см, среднее телосложение, внешность интеллигентная, серьезная, имеет привычку выставлять левую ногу вперед и держать руки перед собой;

волосы на голове светло-русые, длинные, прямые, пробор с правой стороны, брови и усы русые, борода редкая, рыжеватая, глаза серые, большие, близорукий; при вечернем освещении читает с помощью очков; череп правильный, круглый, лоб плоский и широкий, нос прямой, лицо продолговатое», — так описывался Петлюра в розыскном полицейском листе.

Участвовавший в студенческих беспорядках Симон бежал на Кубань, где работал учителем. Там же он продолжил заниматься подпольной деятельностью — распространял украинскую литературу и листовки. Полиция империи арестовала его после обыска у товарищей по Революционной украинской партии (РУП), но отпустила под залог и поручительство. Петлюра снова бежал.

Во Львове (тогда — часть Австро-Венгрии) он работает журналистом, публикуется в журнале «Свободная Украина» и других украинских печатных изданиях. Перед началом Первой Мировой войны Петлюра переезжает в Петербург.

«Проявление национальной воли российских украинцев не находило своего выражения в авантюрных политических комбинациях, и попытки таковых никогда не находили отклика в широких кругах украинского общества. Украинцы… выполнят свой долг граждан России в это тяжелое время до конца», — писал он. Вскоре он уехал в Москву и устроился там бухгалтером.

close 100% Симон Петлюра (в центре) со своим штабом, 1920 год РИА Новости

После Февральской революции Петлюра уехал в Киев, где на Всенародном украинском собрании был избран главой Генерального комитета нового правительства. На своем посту он занялся украинизацией воинских частей, которые стали основой новых вооруженных сил Украины, провозгласившей собственную автономию в составе России. Противники автономистов — самостийники — впоследствии обвиняли Петлюру в русофильстве из-за того, что он жил в Москве и Петербурге и поначалу желал сохранить Украину в составе России.

Но после захвата власти в России большевиками в октябре 1917 года все изменилось.

«На нас готовится поход! Мы ощутили, что нам, украинским демократам, в спину кто-то готовит нож… Большевики концентрируют свое войско для разгрома Украинской республики», — говорил Петлюра. Совнарком РСФСР и его председатель Владимир Ленин собирались «советизировать» буржуазную Украину.

close 100% Главный атаман войска и флота УНР Симон Петлюра, 1920 год ЦГАВОВУ Украины

В результате политических перипетий Петлюра ушел в отставку и начал создавать собственную армию — гайдамаков. Вскоре в его армии насчитывалось 30 тыс. человек — серьезная сила на раздираемой войной Украине. Петлюра также объявил, что он противник как большевиков, захвативших Харьков и поднявших восстание в Киеве, так и прогерманского правительства гетмана Скоропадского (де-факто с весны 1918 года контролирующего большинство украинских городов под немецкой оккупацией).

После провозглашения власти гетмана Петлюра был освобожден от должности командующего гайдамацкими силами, которые помогли Украине сдержать первые удары большевиков. Но тут же Петлюра начал готовить антигетманское восстание — тем более, что Украину охватил огонь крестьянской войны. Причиной ее стали реквизиции урожая, которые гетман проводил в интересах немцев. Фигура Петлюры стала объединяющей для всех, кто был против гетмана и большевиков, за незалежную Украину — петлюровцев.

«— Петлюра!! — Петлюра! — запрыгало со стен, с серых телеграфных сводок. Утром с газетных листков оно капало в кофе, и божественный тропический напиток немедленно превращался во рту в неприятнейшие помои. Оно загуляло по языкам и застучало в аппаратах Морзе у телеграфистов под пальцами. В Городе начались чудеса в связи с этим же загадочным словом, которое немцы произносили по-своему: — Пэтурра». Михаил Булгаков писатель

Вскоре гетман бежал, а войска «атамана» Петлюры заняли Киев. Директория продержалась у власти около года — пока не была свергнута Красной Армией.

«Фиолетовый луч» «Когда бой начался под самым Киевом, у Броваров и Дарницы, и всем стало ясно, что дело Петлюры пропало, в городе был объявлен приказ петлюровского коменданта. В приказе этом было сказано, что в ночь на завтра командованием петлюровской армии будут пущены против большевиков смертоносные фиолетовые лучи, предоставленные Петлюре французскими военными властями при посредстве «друга свободной Украины» французского консула Энно.



В связи с пуском фиолетовых лучей населению города предписывалось во избежание лишних жертв в ночь на завтра спуститься в подвалы и не выходить до утра.



В ночь «фиолетового луча» в городе было мертвенно тихо. Даже артиллерийский огонь замолк, и единственное, что было слышно, — это отдаленный грохот колес. По этому характерному звуку опытные киевские жители поняли, что из города в неизвестном направлении поспешно удаляются армейские обозы. Так оно и случилось. Утром город был свободен от петлюровцев, выметен до последней соринки. Слухи о фиолетовых лучах для того и были пущены, чтобы ночью уйти без помех».

«Петлюра был как Понтий Пилат»

Петлюровцы устраивали антисемитские силовые акции чаще, чем все остальные силы гражданской войны на Украине. Жертвами погромов стали десятки тысяч евреев.

Из-за еврейских погромов бывший «атаман» и был убит. 25 мая 1926 года на углу бульвара Сен-Мишель и улицы Расина в Париже, куда к тому времени перебрался Петлюра, его застрелил часовщик Самуил Шварцбард.

«На знаменах петлюровских добровольцев был написан лозунг: «Бей жидов, спасай Украину!». И они убивали и убили много евреев, но Украину этим, конечно, не спасли и не могли спасти», — заявил Шварцбард в суде.

Председатель суда возражал, приводя в качестве примера слова самого Петлюры, что «погромы провоцировали большевистские агитаторы, которые хотели этим дискредитировать независимую украинскую республику».

По мнению убийцы, Петлюра был подобен Понтию Пилату — он смотрел на погромы и «умывал руки». Присяжные оправдали Шварцбарда за полчаса.