Степа Мурманский задержан казахстанской полицией при попытке бегства

Степан Фурман, известный в преступном мире как Степа Мурманский, был арестован местной полицией при попытке покинуть территорию Казахстана. Об этом сообщает МВД Медиа.

Правоохранительные органы соседнего государства передали его российским коллегам, и в настоящее время Мурманский находится под стражей в ИВС одного из районных отделов полиции Самарской области.

В феврале 2022 года криминальный авторитет был экстрадирован из Португалии, что стало первым случаем передачи России обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии со стороны европейской страны.

Согласно информации МВД, 20 мая текущего года состоялось заседание суда, где было принято решение передать дело на новое судебное разбирательство другому составу суда. Однако 19 мая Фурман покинул территорию России.

«На казахстанско-российской границе сотрудникам уголовного розыска из Самарской области коллеги из Республики Казахстан передали обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии Степана Фурмана», — говорится в официальном сообщении. Он был задержан при попытке избежать российского правосудия, добавили в МВД.

Благодаря координированным действиям сотрудников ГУУР МВД России в рамках межгосударственного сотрудничества обвиняемый был задержан, передан российским властям и в настоящее время находится под стражей в ИВС одного из районных отделов полиции Самарской области.

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