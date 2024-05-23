Путин высказался насчет паводка в Курганской области

Президент России Владимир Путин пообещал быть в контакте по ликвидации паводка в Курганской области. Об этом Путин заявил губернатору региона Вадиму Шумкову.

«Как я уже говорил многократно, нужно оценивать быстрее ущерб, восстанавливать там, где нужно, жилой фонд и инфраструктуру. По мере решения этих задач будем обязательно в контакте, будем это обсуждать, и если нужно, принимать оперативные решения», — заявил Путин.

До этого президент России Владимир Путин поручил правительству оказать помощь регионам РФ, пострадавшим от сезонных паводков, за счет средств федерального бюджета.

На днях в МЧС сообщили, что в пострадавшем от паводков Оренбуржье более чем на 90% восстановлена жилищно-коммунальная структура. Комиссии провели оценку более 78% домов, попавших в зону затопления, восстановительные работы продолжаются.

В Оренбургской области закупили тысячи мусорных контейнеров вместо унесенных паводком.