Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин высказался насчет паводка в Курганской области

Путин пообещал быть в контакте по ликвидации паводка в Курганской области

close
100%
Кирилл Зыков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал быть в контакте по ликвидации паводка в Курганской области. Об этом Путин заявил губернатору региона Вадиму Шумкову.

«Как я уже говорил многократно, нужно оценивать быстрее ущерб, восстанавливать там, где нужно, жилой фонд и инфраструктуру. По мере решения этих задач будем обязательно в контакте, будем это обсуждать, и если нужно, принимать оперативные решения», — заявил Путин.

До этого президент России Владимир Путин поручил правительству оказать помощь регионам РФ, пострадавшим от сезонных паводков, за счет средств федерального бюджета.

На днях в МЧС сообщили, что в пострадавшем от паводков Оренбуржье более чем на 90% восстановлена жилищно-коммунальная структура. Комиссии провели оценку более 78% домов, попавших в зону затопления, восстановительные работы продолжаются.

В Оренбургской области закупили тысячи мусорных контейнеров вместо унесенных паводком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами