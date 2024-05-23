Неопознанный светящийся объект пронесся над городами России

Над несколькими российскими городами пронесся загадочный огненный объект, вызвавший множество обсуждений в социальных сетях. В частности кадрами поделился Telegram-канал «Сочи News».

Объект заметили над Краснодарским краем, Ставропольским краем, Карачаево-Черкессией и Калмыкией. Предполагается, что это могло быть связано со сгоранием космического мусора, двигавшегося на невысокой скорости.

НЛО начало распадаться вблизи Ставрополя, а затем наблюдалась серия фрагментациq над Элистой.

До этого в Турции очевидцы заметили скопление НЛО после землетрясения. Как сообщают СМИ, землетрясение было зафиксировано примерно в 50 километрах от города Турхал. Той же ночью местные жители рассказали, что видели в небе скопление НЛО. По словам очевидцев, это были десятки ярких огней.

Также в этом году стало известно, что Спилберг снимает фильм об НЛО, основанный на собственной идее. Сценарий к проекту напишет Дэвид Кепп.

Ранее астрофотограф снял НЛО рядом с Луной и не смог объяснить его происхождение.