Встал на 3 минуты позже команды «подъем». Экс-депутата Илью Яшина поместили в ШИЗО Иноагента и экс-депутата Илью Яшина отправили в ШИЗО из-за нарушения распорядка

Илью Яшина* поместили в штрафной изолятор на 15 суток. Как заявил сам политик, формальным поводом для этого стало то, что он покинул спальное место в бараке якобы на 3 минуты позже команды «подъем». Реальной же причиной он счел желание администрации колонии сорвать его свидание с семьей. При этом ФСИН объяснила перевод политика в ШИЗО «систематическим нарушением правил внутреннего распорядка». Ранее Яшина уже дважды отправляли в изолятор: за отказ работать в стройотряде и за снятую куртку.

Бывшего муниципального депутата Москвы Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом), который отбывает наказание в смоленской колонии ИК-3 по обвинению в распространении фейков о российском армии, поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) на 15 суток. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Формальным поводом стало то, что покинул спальное место в бараке якобы на 3 минуты позже команды «подъем», — сообщил политик.

Однако реальной причиной отправки в ШИЗО, как считает депутат, стало решение администрации колонии сорвать положенную ему по закону трехдневную встречу с родителями. Адвокат Яшина Михаил Бирюков подтвердил РИА Новости, что свидание экс-депутата с родственниками сорвалось.

«Они приехали в колонию и узнали, что он отправлен в ШИЗО», — отметил защитник.

Бирюков также уточнил, что они с его подзащитным будут обжаловать решение о помещении в ШИЗО, но уже после того, как Яшин отбудет наказание в штрафном изоляторе.

Кроме этого, бывший депутат рассказал, что у него также забрали все книги, кроме Библии, на проверку. При этом политик отметил, что изъятые книги «уже проверены и проштампованы местным цензором». Также, по его словам, ему уже две недели не передают письма и «регулярно подвергают обыскам».

«Забрали, в частности, полотенце, купленное здесь же в лагерном магазине», — рассказал экс-депутат.

При этом в региональном управлении Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) сообщили «Смоленской народной газете», что причиной водворения Яшина в изолятор стало «систематическое нарушение правил внутреннего распорядка исправительного учреждения».

«Содержание в ШИЗО Ильи Яшина осуществляется без нарушений действующего законодательства, законные интересы и права осужденного соблюдаются», — подчеркнули в ведомстве, заверив, что температурный режим в изоляторе соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, а перед помещением в ШИЗО осужденные проходят медосмотр.

Не первый раз в ШИЗО

Яшина не первый раз помещают в ШИЗО. Ранее, в декабре 2023 года, политик сообщил, что впервые получил 5 суток в штрафном изоляторе. Поводом для этого, как считает бывший депутат, стала его просьба сменить место будущего трудоустройства из-за противоречия убеждениям.

«На комиссии мне зачитали приказ о том, что я назначен в стройотряд и должен буду строить новый лагерный барак. Я объяснил комиссии свою позицию: к труду отношусь положительно, работать готов, но строить тюрьмы и бараки… не стану», — написал Яшин.

После этого, как рассказал политик, сразу же был составлен акт о его отказе работать. В итоге дисциплинарная комиссия отправила его в ШИЗО.

Второй раз отбывать наказание в штрафном изоляторе бывший депутат отправился в апреле 2024 года. Как рассказал РБК его адвокат, 3 апреля после свидания с матерью Яшина отвели на дисциплинарную комиссию, где ему объявили о водворении в ШИЗО.

Причиной для этого, по словам Михаила Бирюкова, стало «нарушение формы одежды: он (Яшин. — «Газета.Ru») снял куртку утром во время приема пищи».

Дело Ильи Яшина

В декабре 2022 года Мещанский районный суд Москвы приговорил бывшего муниципального депутата Красносельского района Илью Яшина к 8,5 года колонии общего режима по делу о распространении фейков о российской армии. Кроме того, ему запретили в течение четырех лет после освобождения администрировать сайты, а также сохранили наложенный на его счета арест.

По версии следствия, Яшин в прямом эфире на YouTube распространил заведомо ложные сведения о действиях Вооруженных сил РФ в Буче. При этом в СК подчеркнули, что политик знал, что опубликованные украинскими властями фотографии и видео из города «являются провокацией». В предъявленных Яшину обвинениях также говорилось, что экс-депутат «испытывает неприязнь к политической системе в РФ, отрицает явную необходимость обеспечения безопасности РФ от внешних угроз и пресечения нарушений основополагающих прав граждан ДНР и ЛНР».

Свою вину политик не признал. На заседании он настаивал на том, что в прямом эфире приводил версии обоих стороны — как данные украинских властей, так и позицию Минобороны РФ. Также он сообщил, что использовал видео материалы нескольких СМИ, в том числе российской «Комсомольской правды». Защита политика также предоставила в суде заключение эксперта-лингвиста Игоря Жаркова, который отметил, что в ролике Яшин лишь высказывал свое мнение и не делал никаких утверждений.

В итоге суд приговорил его к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы вместо запрошенных прокурором 9 лет, признав экс-депутат виновным по пункту «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение фейков об использовании ВС РФ по мотивам политической или иной ненависти).

В ноябре 2023 года Яшина этапировали в ИК-3 под Смоленском. 4 марта 2024 стало известно, что в колонии политика поставили на учет как склонного к изучению и распространению экстремизма.