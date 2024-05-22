Путин поддержал Артамонова в намерении вновь стать губернатором Липецкой области

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о поддержке намерения главы Липецкой области Игоря Артамонова вновь баллотироваться в губернаторы региона. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства пообщался с Артамоновым по видеосвязи. Руководитель области доложил президенту о ситуации в экономике региона, после чего попросил Путина поддержать его выдвижение в сентябре на второй срок.

Президент РФ подчеркнул, что Артамонов работает на своем посту напряженно, результаты его деятельности видны. Поэтому Путин выступил в поддержку намерения Артамонова.

До этого Алексей Дюмин, перешедший на пост помощника президента России, не смог сдержать слез во время прощания с правительством Тульской области.

16 мая сообщалось, что назначена дата досрочных выборов губернатора Хабаровского края.

Ранее в Кремле анонсировали скорое назначение врио глав нескольких регионов.