06 апреля 2023, 12:02
Фото
Станиславу Любшину — 90. Редкие кадры со съемок
6 апреля народный артист РСФСР Станислав Любшин отмечает 90-летний юбилей. Блестящий актер по-прежнему выходит на сцену МХТ имени Чехова и снимается в кино, радуя поклонников интересными работами. «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминают знаменитые фильмы с участием юбиляра и делятся подборкой редких фотографий со съемочных площадок.
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Кадры из фильмов «Тема», «Кин-дза-дза», «Кадриль» и «Черный монах» (слева направо)
На съемочной площадке кинофильма «Щит и меч» (1968)
Фильм «Щит и меч» был снят режиссером Владимиром Басовым по одноименному роману Вадима Кожевникова. У главного героя, Иоганна Вайса, есть прототип – советский разведчик-нелегал Александр Святогоров. Он был главным консультантом картины и помог режиссеру отстоять кандидатуру Станислава Любшина на роль разведчика Вайса-Белова.
Именно эта роль принесла артисту огромную популярность, хотя к тому времени он уже 10 лет снимался в кино. В 1968 году по опросу читателей журнала «Советский экран» Любшин был признан Лучшим актером года.
Станислав Любшин (в центре) на съемках фильма «Слово для защиты» (1976)
После успеха картины «Щит и меч» Любшину начали предлагать подобные героические образы. Но исполнитель стал отказываться от них, чтобы не повторяться. Он боялся остаться в одном амплуа, считая себя характерным актером. Первым фильмом, в котором ему удалось «опрокинуть» представление о себе, Любшин называет киноленту «Ксения, любимая жена Федора» (1974). Вскоре артист предстал на экране в еще более необычном тогда образе, сыграв альфонса Федяева в драме «Слово для защиты».
Станислав Любшин, Лидия Федосеева-Шукшина и Володя Науменко на съемках кинофильма «Позови меня в даль светлую» (1977)
Станислав Любшин близко познакомился с Василием Шукшиным в 1964 году на съемках картины «Какое оно, море?». Через несколько лет коллеги задумали снять фильм по шукшинской киноповести «Позови меня в даль светлую», но Госкино не одобрило производство картины.
Тогда Василий Макарович попросил Любшина поставить радиоспектакль, который вышел в эфир уже после смерти писателя. Благодаря успеху радиопостановки Николай Сизов, генеральный директор киностудии «Мосфильм», предложил Любшину снять фильм. Его соавтором выступил режиссер и кинооператор Герман Лавров. Сам Станислав Андреевич исполнил роль ревизора Владимира Николаевича, неудачно сватающегося к главной героине Груше (Лидия Федосеева-Шукшина).
В 1977 году драма «Позови меня в даль светлую» была показана на Международном кинофестивале Мангейм – Гейдельберг, где получила Гран-при и Приз Международной федерации кинопрессы (ФИПРЕССИ).
Людмила Гурченко и Станислав Любшин на съёмочной площадке кинофильма «Пять вечеров» (1978)
Спектакль по пьесе Александра Володина «Пять вечеров» был дебютом Станислава Любшина на сцене Театра «Современник». Тогда 26-летний выпускник Щепкинского училища сыграл Славку, племянника главной героини.
В 1978 году режиссёр Никита Михалков предложил исполнителю роль Александра Ильина. Станислав Андреевич хотел привнести в образ своё видение, и Михалков давал ему такую возможность. Некоторые сцены снимали в два дубля – актёрский вариант и режиссёрская версия. Как отмечает Любшин, кое-что из его задумок в картину вошло. В 1979 году за роль Ильина он был назван Лучшим актёром года по версии журнала «Советский экран» и награждён премией Международного кинофестиваля в Йере (Франция).
Станислав Любшин и Инна Чурикова на съёмках кинофильма «Тема» (1979)
По заданию Госкино, в картине Глеба Панфилова «Тема» должно было прозвучать разоблачение диссидентов и эмигрантов. Но режиссёрская версия не устроила руководство, фильм подвергся цензуре и после закрытой премьеры был положен на полку. Герой Станислава Любшина – Андрей (Бородатый), бывший научный сотрудник, ныне могильщик, решивший уехать из страны навсегда. Во время переделки картины сцены с персонажем были значительно урезаны.
Фильм вышел на экраны лишь в 1986 году, а 1987 году получил четыре приза Международного кинофестиваля в Берлине, включая главный – «Золотого медведя».
Станислав Любшин и актриса Татьяна Друбич в фильме «Черный монах»
Станислав Любшин и Валентин Гафт на съёмках кинофильма «Три года» (1980)
Экранизация чеховской повести «Три года» – вторая режиссёрская работа Станислава Любшина. В качестве соавтора он пригласил оператора Дмитрия Долинина, с которым встретился на съемках картины «Моя жизнь» (1972), также снятой по произведению Антона Павловича Чехова.
Кинолента «Три года» заслужила высокую оценку киноведов. Известно, что после её выхода Станислав Андреевич планировал продолжить чеховскую тему, был готов сценарий нового фильма. Но на данный момент в его режиссёрской фильмографии только две картины.
Леван Габриадзе и Станислав Любшин на съёмках кинофильма «Кин-дза-дза» (1986)
Основная часть съёмок фантастической комедии Георгия Данелии «Кин-дза-дза» проходила в Туркменистане, в пустыне Каракумы. Станислав Любшин говорит, что это была трудная работа. И не только из-за невероятной жары, доходящей почти до 60 градусов. Актёру требовалось время, чтобы уяснить суть характера героя и нюансы сюжета. Поначалу приходилось задавать так много вопросов режиссёру, что тот даже сердился. Однако все трудности компенсировались дружеской атмосферой, которую Данелия сумел создать на площадке.
Любовь Полищук и Станислав Любшин на съёмках кинофильма «Кадриль» (1999)
Фильм «Кадриль» снят режиссёром Виктором Титовым по сценарию Владимира Гуркина, автора пьесы «Любовь и голуби». Эта деревенская история о том, как две соседки решили поменяться своими непутёвыми супругами. Съёмки весёлой комедии-путаницы с колоритными, душевными героями проходили в непростое для российского кинематографа время. По воспоминаниям Станислава Любшина, тогда в павильонах «Ленфильма» гулял ветер, а на киностудии «Мосфильм», где снималась «Кадриль», вместо семидесяти с лишним картин в год выходило от силы четыре. Фильм снимался в короткие сроки, поэтому актёры порой работали по 20 часов в сутки. Однако находили силы шутить и поддерживать друг друга.
Станислав Любшин во время сбора труппы Московского художественного театра имени А. П. Чехова, 2021 год