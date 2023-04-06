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Станиславу Любшину — 90. Редкие кадры со съемок

6 апреля народный артист РСФСР Станислав Любшин отмечает 90-летний юбилей. Блестящий актер по-прежнему выходит на сцену МХТ имени Чехова и снимается в кино, радуя поклонников интересными работами. «Газета.Ru» и телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» вспоминают знаменитые фильмы с участием юбиляра и делятся подборкой редких фотографий со съемочных площадок.

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