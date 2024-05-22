В ФРГ не поддерживают конфискацию российских активов в пользу Украины

Правительство Германии поддерживает передачу Украине доходов от замороженных активов Центробанка РФ, но выступает против конфискации самих активов. Об этом заявил на брифинге официальный представитель кабинета Штеффен Хебештрайт, передает ТАСС.

«Наша позиция остается прежней: речь идет о доходах от замороженных активов. Речь не о самих активах», — сказал Хебештрайт.

Представитель минфина ФРГ подчеркнул, что фонд активов ЦБ РФ останется «нетронутым».

По его словам, таким образом соблюдаются фундаментальные международно-правовые принципы, такие как иммунитет государства.

Совет Евросоюза 22 мая опубликовал регламент, согласно которому 90% получаемых доходов от замороженных активов российского ЦБ будут поступать в фонд для военной помощи Украине и для восстановления страны. Кроме того, даже в случае снятия санкций ЕС не отдаст России доходы от ее активов. Решение вступит в силу 23 мая.

До этого Захарова пообещала, что Москва ответит на конфискацию Западом активов РФ.