Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Кубист и коммунист. 50 лет назад умер Пикассо

Ровно полвека назад умер Пабло Пикассо. Полное его имя насчитывает 15 именных единиц – Пабло Диего Хосе Франсиско и так далее. Основоположник художественного направления кубизм, популярнейший в мире художник Пикассо прожил 91 год. Он говорил, что молодым его делают женщины и искусство. За свою жизнь Пабло Пикассо создал около 20 тыс. работ.

Пикассо известен не только как художник, но и как политик. В 1930-х в Испании разразилась гражданская война, ставшая для Пикассо трагедией. Свой политический жест художник сделал, заняв сторону левых, республиканцев – он нарисовал карикатуры на лидера правых, фалангистов – генерала Франко. Правительство республиканцев получило деньги с их продажи и напечатало карикатуры, чтобы разбрасывать их с самолетов над окопами франкистов.

В 1937 году Пикассо за 12 часов написал одну из самых известных антивоенных картин — «Гернику». В том году немецкий экспедиционный авиационный легион «Кондор» разбомбил городок Герника — столицу Страны Басков.

В годы Второй мировой Пикассо жил в оккупированном немцами Париже. Говорят, он рисовал обнаженных натурщиц и громко пел в своей мастерской, чтобы заглушить взрывы — когда в 1944 году американцы и солдаты Сопротивления освобождали французскую столицу.

Свою голубку мира он нарисовал в 1949 году. Тогда же писатель-коммунист Луи Арагон предложил поместить изображение на логотип 1-го Всемирного конгресса сторонников мира. Наряду с пацификом, голубка мира стала одним из самых узнаваемых символов антивоенного движения.

Пикассо любили не все – политические противники критиковали его за симпатии к красным, называли его «политической игрушкой в руках Москвы». Сам Пикассо говорил – для него-де коммунизм тесно связан с жизнью художника.

Картина дня
Военная операция на Украине. День 409-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 409-й день
Зеленский заявил о «безальтернативности» возвращения Крыма под контроль Киева
И обвинил Россию в попытке взять Украину в рабство
Понапокупают прав: в «Грызне» Стивен Ён и Эли Вонг мстят друг другу за опасную езду
Рецензия на сериал Netflix «Грызня» («Beef»)
В Конгрессе заявили, что США готовы отправить войска на Тайвань при вторжении Китая
Глава Крыма Аксенов: над Феодосией сбили ракету ВСУ
Вооруженные силы Абхазии начали широкомасштабные учения
Военного корреспондента Владлена Татарского похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Новости и материалы
«Известия»: СК вскрыл двери баров на Думской в Санкт-Петербурге
Военкор RT показал кадры наступления ВДВ под Кременной под прикрытием миномета «Василек»
В «Ференцвароше» отреагировали на сообщения о переходе Черчесова в «Трабзонспор»
Shot: у москвича украли 4 млн рублей, когда он пришел учиться зарабатывать на криптовалюте
Министр финансов Германии сообщил о планах значительно сократить расходы
Мэр Шевченко: в Ясиноватой из-за обстрелов со стороны ВСУ ранены четыре человека
РИА Новости: многие дорогие рестораны вводят завтраки, чего раньше не было
Ученые создали формулу достижения мужского оргазма
Reuters: Госсекретарь США Блинкен посетит Вьетнам на следующей неделе
112: в Краснодарском крае девушке отдали поддельные 200 тысяч евро за криптовалюту
В Эстонии определились с составом нового кабмина
Xinhua: боевики похитили 85 человек на северо-западе Нигерии
Капризов описал месячный пропуск матчей НХЛ словами «совсем невесело»
Французские и немецкие туристы перестали ездить в Британию из-за ограничений после Brexit
TRT Haber: таксист в Стамбуле запросил 1600 рублей за километр
Нутрициолог Деккер перечислила наименее вредные снеки
Kyodo: в Японии совершили экстренную посадку два американских истребителя F-16
Фотографу из Москвы с краснокнижной совой предъявили обвинения в жестоком обращении с животными
Все новости
Какой будет американская армия будущего, которая «перехитрит китайцев»
Как США хотят изменить правила игры на поле боя к 2040 году и причем тут Китай
«Избранница сына старше его в два раза и весит вдвое больше меня»
Фитнес-инструктор из Реутова – о непонятном выборе выросшего ребенка
Уехавший из России в Казахстан начинающий айтишник — об обучении, резюме и поиске работы
Junior-программист из России назвал зарплату начинающего айтишника в Казахстане
Подснежник, медуница, морозник: что за первоцвет на картинке
Викторина на знание цветов, которые распускаются в парке и в лесу ранней весной
«Экзотика, но это один из вариантов». В Варшаве заговорили об унии с Киевом
Rzeczpospolita: Украина может стать частью «большого польского государства»
«Как можно скорее». Си пообещал Макрону поддержать его мирный план по Украине
Си Цзиньпин предложил Макрону внести свой план урегулирования на Украине
Елене Степаненко — 70
В Киеве анонсировали наступление на Крым. Как оно может выглядеть
Полковник Ходаренок назвал цели украинской армии при попытке наступления на Крым
Spiegel: австрийский бизнесмен Вольф предложил Путину выпускать «Волгу» и «Победу» в РФ
Бизнесмен оценил проект в 60 млрд руб.
Доработанный штамм и побочные эффекты от вакцины Pfizer. В чем Минобороны подозревает США
В Минобороны заявили, что военно-биологические свойства коронавируса могли усилить искусственно
«Уступить Крым России». Президент Бразилии придумал мирный план по Украине
Президент Бразилии Лула да Силва назвал уступку Украины по Крыму путем к миру
«Не бойся и стой на своем». Лидер «Ночных снайперов» ответила на отмену концертов
Диана Арбенина после отмены концертов опубликовала текст песни «Гавань»
«Шары в подмышках — это вульгарно»: пять пластических операций, которые вышли из моды
Пластический хирург Евсюкова назвала нос, как у принцессы Диснея, моветоном в ринопластике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях