Кубист и коммунист. 50 лет назад умер Пикассо

Ровно полвека назад умер Пабло Пикассо. Полное его имя насчитывает 15 именных единиц – Пабло Диего Хосе Франсиско и так далее. Основоположник художественного направления кубизм, популярнейший в мире художник Пикассо прожил 91 год. Он говорил, что молодым его делают женщины и искусство. За свою жизнь Пабло Пикассо создал около 20 тыс. работ.

Пикассо известен не только как художник, но и как политик. В 1930-х в Испании разразилась гражданская война, ставшая для Пикассо трагедией. Свой политический жест художник сделал, заняв сторону левых, республиканцев – он нарисовал карикатуры на лидера правых, фалангистов – генерала Франко. Правительство республиканцев получило деньги с их продажи и напечатало карикатуры, чтобы разбрасывать их с самолетов над окопами франкистов.

В 1937 году Пикассо за 12 часов написал одну из самых известных антивоенных картин — «Гернику». В том году немецкий экспедиционный авиационный легион «Кондор» разбомбил городок Герника — столицу Страны Басков.

В годы Второй мировой Пикассо жил в оккупированном немцами Париже. Говорят, он рисовал обнаженных натурщиц и громко пел в своей мастерской, чтобы заглушить взрывы — когда в 1944 году американцы и солдаты Сопротивления освобождали французскую столицу.

Свою голубку мира он нарисовал в 1949 году. Тогда же писатель-коммунист Луи Арагон предложил поместить изображение на логотип 1-го Всемирного конгресса сторонников мира. Наряду с пацификом, голубка мира стала одним из самых узнаваемых символов антивоенного движения.

Пикассо любили не все – политические противники критиковали его за симпатии к красным, называли его «политической игрушкой в руках Москвы». Сам Пикассо говорил – для него-де коммунизм тесно связан с жизнью художника.