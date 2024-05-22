В Германии неизвестный попытался протаранить ворота консульства России

Неизвестный попытался протаранить ворота консульства России в городе Бонн, бывшей столице Западной Германии, расположенной в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на медиагруппу Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов).

По данным издания, нападение произошло вечером в среду, 22 мая. Неизвестный мужчина попытался протаранить ворота российского дипломатического представительства при помощи автомобиля, но ему это не удалось.

Нападавшего остановили и задержали полицейские. Кем был нападавший — не уточняется.

Сам факт нападения представитель консульства России и полиции федеральной земли пока не комментировали.

До этого стало известно, что Россия согласовывает с руководством Ливии детали открытия генконсульства в Бенгази.

Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки Александр Кинщак отметил, что после долгого перерыва в 2023 году возобновило свою работу посольство РФ в Триполи, в качестве следующего шага предлагается открытие генконсульства в Бенгази.

Ранее стало известно, какие страны выдали больше всего «шенгена» россиянам в 2023 году.