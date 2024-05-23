В Израиле заявили, что запомнят страны, признавшие Палестину

Евреи и еврейское государство не забудут и не простят страны, признавшие Палестину. Об этом изданию Table.Briefings заявил посол Израиля в Германии Рон Просор.

«Эти страны дают террористам попутный ветер. Во время следующей резни на их руках будет кровь невинных людей. Мы не забудем этого и не простим этим государствам», — заявил Просор.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал признание независимой Палестины со стороны Ирландии, Испании и Норвегии.

22 мая Норвегия, Ирландия и Испания объявили о своем решении признать Палестину. Изначально они не собирались этого делать до урегулирования конфликта на Ближнем Востоке, но затем решили, что это поможет приблизить подписание мирного договора.

В ответ на это Израиль отозвал из этих стран своих послов. Пока в ХАМАС приветствуют международное признание, израильтяне обещают продолжать военные действия, несмотря на него.

Ранее стали известны главные причины признания независимости Палестины странами Европы.