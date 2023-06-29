Баррикады и сгоревшие машины: кадры французского протеста из-за убийства подростка

Полиция задержала 150 человек в результате беспорядков во французском регионе Иль-де-Франс. Протесты начались после убийства 17-летнего подростка полицейским в пригороде Парижа Нантре 27 июня. По данным властей, он отказался подчиняться требованиям сотрудников правоохранительных органов – подросток за рулем проигнорировал требование полицейского остановиться, после чего был застрелен.

Уже вечером 27 июня в соцсетях начали распространяться призывы выходить на улицы. Несколько тысяч человек вышли на протесты в Нантре, на следующий день к ним присоединились Лилль и Тулуза.

Участники беспорядков начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. Против них начали применять слезоточивый газ, водометы и другое нелетальное оружие.