Китай продолжает пользоваться своим энергетическим преимуществом

Российская делегация не смогла добиться заключения формальной сделки по «Силе Сибири-2». Об этом пишет Bloomberg.

Этот гигантский трубопровод протяженностью 2000 миль должен был позволить перенаправить в Китай 50 млрд кубометров газа в год из потоков, ранее экспортировавшихся в Европу.

Российские власти повторили заинтересованность сторон и пообещали договоренность «в ближайшем будущем». Но в официальных отчетах Китая проект даже не упоминался. Пекин явно занял выгодную позицию. Спрос КНР на газ растет плавно, а инфраструктура СПГ избыточна — настолько, что энергофирмы перепродают сжиженный газ за рубеж. К тому же зеленый переход идет полным ходом, отметило агентство.

Между тем «Газпрому» не удалось компенсировать утрату рынка ЕС, и концерн впервые за 24 года ушел в убыток. Экономике РФ требуются новые инфраструктурные проекты. По словам Эрики Даунс из Колумбийского университета, Китай рассчитывает получить более низкую цену за газ «Силы Сибири-2», чем по действующему маршруту, и на 28% ниже тарифов для оставшихся европейских клиентов «Газпрома».

Теперь вместо Монголии для трассы рассматривается Казахстан. На прошлой неделе президент России Владимир Путин вскользь упомянул идею проложить рядом еще один трубопровод — для нефти. Но если отношения США-КНР останутся напряженными, Си может решиться помочь Кремлю и обеспечить поставки газа. Разумеется, по ценам, удобным для Пекина, дополнило издание.

До этого Казахстан продлил срок действия соглашения о транспортировке российской нефти в Китай.

Ранее в Минпромторге рассказали о наращивании поставок промтоваров в Китай.